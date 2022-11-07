***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077186
BIST
15:214.321
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 103,79
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.323
En Düşük
4.230
15:2118,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:2118,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0802
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:211.002,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.002,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:19
|POLTK
|968,10
|22.075.907
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.985.722.519
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.141.847
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|75.089.863
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.569.050
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.306.557
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,24
|21.577.438
|% -9,01
|
|PRKME
|14,29
|126.565.814
|% -8,57
|
|MERCN
|25,70
|77.604.510
|% -7,29
|
|THYAO
|105,20
|6.572.237.847
|% 0,96
|
|KRDMD
|13,79
|5.788.828.317
|% 6,08
|
|EREGL
|36,62
|4.985.722.519
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,76
|3.527.469.825
|% 3,48
|
|PETKM
|14,33
|3.331.152.276
|% 2,36
|
|EKGYO
|4,76
|3.527.469.825
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,79
|5.788.828.317
|% 6,08
|
|HALKB
|8,90
|2.100.682.329
|% 4,22
|
|PETKM
|14,33
|3.331.152.276
|% 2,36
|
|ISCTR
|9,28
|2.164.607.531
|% 3,69
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6008
|18,6095
|% 0,23
|
|Euro
|18,5529
|18,5624
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2357
|21,3422
|% 0,82
|
|Frank
|18,7243
|18,8371
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9359
|4,9607
|% 0,21
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,91
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.717
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,28
|98,28
|-0,29
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34PRDGS
Yüzde 9.20 oranında artışla 6.53 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 715, 295 adet işlem
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15:33RYGYO
Yüzde 5.87 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 211, 972 adet işlem
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15:32PNLSN
Yüzde 8.65 oranında artışla 27.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 361, 897 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 37 artarak (% 3.04 ) 4, 724
-
15:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, HALKB