***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077324
BIST
17:154.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 116,70
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:1518,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:1518,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0971
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:151.004,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.004,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BFREN
|2.332,90
|92.731.901
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.004.541.573
|% 9,97
|
|GARFA
|19,67
|9.684.297
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|2.096.739
|% 9,95
|
|FMIZP
|183,20
|178.153.274
|% 9,90
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|BTCIM
|38,84
|43.586.419
|% -7,66
|
|ARENA
|17,04
|76.131.890
|% -6,12
|
|DITAS
|35,56
|33.659.597
|% -5,48
|
|ARSAN
|7,71
|38.881.344
|% -4,10
|
|EREGL
|36,62
|5.004.541.573
|% 9,97
|
|ASELS
|36,16
|4.069.154.055
|% 2,96
|
|AKBNK
|15,28
|2.602.064.165
|% 4,87
|
|DOHOL
|6,38
|1.599.287.272
|% 5,11
|
|GARAN
|24,64
|1.579.579.041
|% 4,41
|
|DOHOL
|6,38
|1.599.287.272
|% 5,11
|
|AKBNK
|15,28
|2.602.064.165
|% 4,87
|
|EREGL
|36,62
|5.004.541.573
|% 9,97
|
|ASELS
|36,16
|4.069.154.055
|% 2,96
|
|GARAN
|24,64
|1.579.579.041
|% 4,41
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5875
|18,5958
|% 0,16
|
|Euro
|18,5719
|18,5883
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2707
|21,3774
|% 0,99
|
|Frank
|18,7364
|18,8493
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,14
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.712
|6.762
|128,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|-0,40
|