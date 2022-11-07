***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077327
BIST
17:144.333
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 116,31
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:1418,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:1418,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:141.004,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.004,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:12
|POLTK
|968,10
|24.320.921
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|92.708.572
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.003.686.313
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.597.950
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|76.802.409
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.143.992
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,27
|31.558.576
|% -8,82
|
|PRKME
|14,32
|141.240.769
|% -8,38
|
|BTCIM
|38,84
|43.557.017
|% -7,66
|
|THYAO
|106,10
|8.805.261.858
|% 1,82
|
|KRDMD
|13,72
|6.573.696.831
|% 5,54
|
|EREGL
|36,62
|5.003.686.313
|% 9,97
|
|TUPRS
|441,10
|4.341.086.468
|% 3,01
|
|PETKM
|14,55
|4.294.153.361
|% 3,93
|
|EKGYO
|4,77
|4.016.567.998
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,72
|6.573.696.831
|% 5,54
|
|PETKM
|14,55
|4.294.153.361
|% 3,93
|
|ISCTR
|9,28
|2.722.021.802
|% 3,69
|
|HALKB
|8,76
|2.526.983.867
|% 2,58
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5842
|18,5859
|% 0,11
|
|Euro
|18,5774
|18,6004
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,2717
|21,3784
|% 0,99
|
|Frank
|18,7407
|18,8536
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,13
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.720
|6.774
|140,00
|
|Yarım
|3.274
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,31
|98,31
|-0,26
|