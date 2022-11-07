***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077329
BIST
14:214.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 95,00
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:2118,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:2118,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1007
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:211.002,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.002,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:21
|INVEO
|28,30
|74.333.857
|% 9,95
|
|PRDGS
|6,54
|134.685.689
|% 9,36
|
|BIOEN
|13,79
|131.559.604
|% 8,84
|
|ESCAR
|70,35
|259.407.550
|% 7,49
|
|PNLSN
|26,62
|52.588.327
|% 6,65
|
|KIMMR
|9,16
|15.419.320
|% -9,93
|
|EGEPO
|14,35
|13.499.951
|% -8,31
|
|MERCN
|25,72
|72.469.146
|% -7,22
|
|AYDEM
|17,83
|471.055.841
|% -5,81
|
|MEDTR
|32,40
|21.543.308
|% -4,71
|
|MIATK
|84,75
|566.465.379
|% 1,92
|
|KONTR
|120,90
|487.407.964
|% -0,74
|
|AYDEM
|17,83
|471.055.841
|% -5,81
|
|CONSE
|9,16
|262.522.918
|% 1,33
|
|ESCAR
|70,35
|259.407.550
|% 7,49
|
|SEGYO
|1,78
|58.913.039
|% 6,59
|
|MOBTL
|3,27
|93.664.022
|% 0,00
|
|CONSE
|9,16
|262.522.918
|% 1,33
|
|AYDEM
|17,83
|471.055.841
|% -5,81
|
|PSGYO
|6,58
|153.392.208
|% 0,00
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6071
|% 0,22
|
|Euro
|18,5818
|18,5920
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2540
|21,3606
|% 0,91
|
|Frank
|18,7146
|18,8274
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9355
|4,9602
|% 0,20
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.715
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.272
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|98,64
|98,64
|0,07
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36PNLSN
Yüzde 6.89 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 772 adet işlem
-
14:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, SASA, ARCLK
-
14:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 44 artarak (% 2.46 ) 3, 811
-
14:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, DESA, ISDMR, VKFYO, COSMO, VAKKO, SNKRN, GARFA, EREGL
-
14:35
VKING, BIOEN, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında