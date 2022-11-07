***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077332
BIST
15:364.325
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 107,80
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.329
En Düşük
4.230
15:3618,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:3618,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0900
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:361.002,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.002,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:34
|POLTK
|968,10
|22.440.881
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.988.918.456
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.233.998
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|75.133.021
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.612.954
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.426.975
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,18
|24.958.676
|% -9,39
|
|PRKME
|14,34
|129.021.620
|% -8,25
|
|MERCN
|25,74
|78.148.374
|% -7,14
|
|THYAO
|104,90
|6.844.509.861
|% 0,67
|
|KRDMD
|13,80
|5.865.791.705
|% 6,15
|
|EREGL
|36,62
|4.988.918.456
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,75
|3.552.494.216
|% 3,26
|
|ASELS
|36,54
|3.461.874.602
|% 4,04
|
|EKGYO
|4,75
|3.552.494.216
|% 3,26
|
|KRDMD
|13,80
|5.865.791.705
|% 6,15
|
|HALKB
|8,84
|2.186.198.677
|% 3,51
|
|ISCTR
|9,28
|2.222.045.579
|% 3,69
|
|PETKM
|14,36
|3.403.030.509
|% 2,57
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6072
|% 0,22
|
|Euro
|18,5674
|18,5776
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2037
|21,3101
|% 0,67
|
|Frank
|18,7226
|18,8354
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,20
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-13,00
|
|Tam
|6.709
|6.757
|123,00
|
|Yarım
|3.269
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,75
|97,75
|-0,82
|
Seans Raporu
15:34
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15:49VAKFN
Yüzde 5.83 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 617, 431 adet işlem
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15:48BFREN
Yüzde 9.56 oranında artışla 2, 323.60 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 468 adet işlem
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15:47TUCLK
Yüzde 5.70 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 227, 309 adet işlem
-
15:46KCHOL
Yüzde 6.02 oranında artışla 63.45 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 979, 552 adet işlem
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 07 artarak (% 3.10 ) 4, 727