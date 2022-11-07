***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077375
BIST
17:154.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 116,70
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:1518,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0971
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:1518,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6005
En Düşük
18,5100
17:151.004,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.004,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:14
|POLTK
|968,10
|24.257.995
|% 10,00
|
|DESA
|39,08
|62.552.187
|% 9,96
|
|VAKKO
|41,32
|88.447.477
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|76.701.208
|% 9,95
|
|IMASM
|131,50
|31.746.024
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.119.562
|% -9,93
|
|EGEPO
|14,34
|31.507.732
|% -8,37
|
|MERCN
|25,66
|85.935.805
|% -7,43
|
|AYDEM
|17,73
|573.320.963
|% -6,34
|
|ULAS
|8,83
|7.649.787
|% -5,05
|
|EKGYO
|4,78
|4.000.376.197
|% 3,91
|
|HALKB
|8,75
|2.512.522.745
|% 2,46
|
|KOZAL
|209,60
|1.746.072.183
|% 3,92
|
|ODAS
|8,86
|1.500.408.137
|% -0,67
|
|PGSUS
|355,80
|956.311.058
|% 1,95
|
|EKGYO
|4,78
|4.000.376.197
|% 3,91
|
|ODAS
|8,86
|1.500.408.137
|% -0,67
|
|AVOD
|3,34
|303.578.956
|% -2,05
|
|CEMAS
|2,22
|170.918.258
|% 6,22
|
|ADESE
|1,33
|97.531.549
|% 0,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5875
|18,5958
|% 0,16
|
|Euro
|18,5719
|18,5883
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2747
|21,3814
|% 1,01
|
|Frank
|18,7413
|18,8542
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,18
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.725
|6.779
|145,00
|
|Yarım
|3.277
|3.314
|70,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,00
|
|B. Petrol
|98,41
|98,41
|-0,16
|