***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077378
BIST
15:424.326
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 109,12
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.329
En Düşük
4.230
15:4218,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:4218,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:421.002,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.002,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:38
|POLTK
|968,10
|22.512.520
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.989.011.800
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.233.998
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|75.133.021
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.612.954
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.437.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,18
|25.133.665
|% -9,39
|
|PRKME
|14,33
|129.248.058
|% -8,32
|
|MERCN
|25,76
|78.243.279
|% -7,07
|
|THYAO
|105,10
|6.878.269.610
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,81
|5.877.563.151
|% 6,23
|
|EREGL
|36,62
|4.989.011.800
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,77
|3.564.420.325
|% 3,70
|
|ASELS
|36,46
|3.483.881.225
|% 3,82
|
|EKGYO
|4,77
|3.564.420.325
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,81
|5.877.563.151
|% 6,23
|
|HALKB
|8,85
|2.196.880.925
|% 3,63
|
|ISCTR
|9,28
|2.238.178.351
|% 3,69
|
|PETKM
|14,37
|3.412.373.432
|% 2,64
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6033
|18,6080
|% 0,22
|
|Euro
|18,5597
|18,5719
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2090
|21,3154
|% 0,70
|
|Frank
|18,7270
|18,8398
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,21
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,85
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.708
|6.756
|122,00
|
|Yarım
|3.268
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,91
|97,91
|-0,66
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:53RYSAS
Yüzde 7.34 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 267, 471 adet işlem
-
15:51SEGYO
Yüzde 7.19 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 319, 841 adet işlem
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SASA, THYAO
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, KOZAA
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 08 artarak (% 2.85 ) 3, 826