***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 12:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084277
BIST
15:445.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 38,99
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
15:4418,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
15:4419,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1236
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
15:441.075,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.075,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler15:44
|GLCVY
|31,68
|98.267.188
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.550.721
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|298.916.217
|% 9,99
|
|KZBGY
|23,58
|493.867.665
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|719.423.474
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|365.650.379
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|102.506.989
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|74.867.974
|% -9,97
|
|PRDGS
|12,74
|75.290.399
|% -9,96
|
|EREGL
|43,30
|9.690.435.854
|% 4,54
|
|THYAO
|136,30
|8.562.554.800
|% 6,24
|
|KRDMD
|16,23
|7.738.159.538
|% 9,96
|
|ASELS
|49,50
|3.888.506.031
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,28
|3.476.478.505
|% 1,96
|
|KRDMD
|16,23
|7.738.159.538
|% 9,96
|
|EKGYO
|7,28
|3.476.478.505
|% 1,96
|
|ADESE
|1,85
|423.254.932
|% 9,47
|
|EREGL
|43,30
|9.690.435.854
|% 4,54
|
|ISCTR
|10,34
|2.116.363.996
|% -0,96
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6347
|18,6403
|% 0,03
|
|Euro
|19,7452
|19,7529
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,8324
|22,9469
|% 0,05
|
|Frank
|19,8463
|19,9658
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.076
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|7.179
|7.288
|-4,00
|
|Tam
|7.208
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.496
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,79
|-0,08
|
|B. Petrol
|87,68
|87,68
|2,11
|