***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 13:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17:224.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 16,79
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:2218,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:2219,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0593
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:221.073,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.073,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.073,31
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GLBMD
|12,87
|43.689.461
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|102.081.239
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.805.193
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|302.335.962
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|739.879.646
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|368.224.818
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|105.211.163
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.567.574
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|116.559.146
|% -9,96
|
|THYAO
|138,80
|12.324.401.402
|% 8,18
|
|EREGL
|42,72
|11.653.978.836
|% 3,14
|
|KRDMD
|16,23
|7.799.996.714
|% 9,96
|
|ASELS
|48,90
|4.752.663.081
|% 3,95
|
|EKGYO
|7,17
|3.879.308.464
|% 0,42
|
|EKGYO
|7,17
|3.879.308.464
|% 0,42
|
|KRDMD
|16,23
|7.799.996.714
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,19
|2.892.747.772
|% -2,39
|
|EREGL
|42,72
|11.653.978.836
|% 3,14
|
|ADESE
|1,85
|426.311.361
|% 9,47
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6374
|% 0,02
|
|Euro
|19,6821
|19,6932
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,7902
|22,9045
|% -0,13
|
|Frank
|19,8027
|19,9220
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-7,76
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.201
|7.260
|-14,00
|
|Yarım
|3.493
|3.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|-0,20
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|2,12
|