***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 13:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084291
BIST
15:425.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 36,68
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
15:4218,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
15:4219,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1221
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
15:421.075,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.075,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler15:40
|GLCVY
|31,68
|98.267.188
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.550.721
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|298.808.617
|% 9,99
|
|KZBGY
|23,58
|493.814.209
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|719.178.314
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|365.650.379
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|102.448.409
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|74.794.129
|% -9,97
|
|PRDGS
|12,74
|75.245.567
|% -9,96
|
|EREGL
|43,34
|9.604.472.247
|% 4,64
|
|THYAO
|134,60
|8.420.425.056
|% 4,91
|
|KRDMD
|16,23
|7.734.508.648
|% 9,96
|
|ASELS
|49,38
|3.772.849.153
|% 4,97
|
|EKGYO
|7,28
|3.459.759.771
|% 1,96
|
|KRDMD
|16,23
|7.734.508.648
|% 9,96
|
|EKGYO
|7,28
|3.459.759.771
|% 1,96
|
|ADESE
|1,85
|422.973.332
|% 9,47
|
|EREGL
|43,34
|9.604.472.247
|% 4,64
|
|ISCTR
|10,34
|2.102.177.926
|% -0,96
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6393
|% 0,03
|
|Euro
|19,7388
|19,7431
|% 0,58
|
|Sterlin
|22,8225
|22,9370
|% 0,01
|
|Frank
|19,8394
|19,9589
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-3,00
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|7.179
|7.288
|-4,00
|
|Tam
|7.209
|7.266
|-8,00
|
|Yarım
|3.496
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,66
|87,66
|2,09
|
Seans Raporu
15:40
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