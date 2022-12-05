***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 13:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084295
BIST
17:594.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,28
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5919,6263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5698
17:591.066,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,13
|Açılış
|: 1.066,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.066,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GLCVY
|31,68
|105.954.277
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.987.234
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.286.037
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|305.473.200
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|750.071.606
|% -10,00
|
|ERCB
|101,70
|104.669.481
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.053.861
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|369.752.589
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.633.929
|% -9,98
|
|THYAO
|138,10
|14.218.629.006
|% 7,64
|
|EREGL
|42,52
|12.651.625.334
|% 2,66
|
|KRDMD
|16,23
|7.834.493.157
|% 9,96
|
|ASELS
|49,60
|5.986.844.484
|% 5,44
|
|EKGYO
|7,29
|4.344.631.555
|% 2,10
|
|EKGYO
|7,29
|4.344.631.555
|% 2,10
|
|KRDMD
|16,23
|7.834.493.157
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,19
|3.179.092.031
|% -2,39
|
|EREGL
|42,52
|12.651.625.334
|% 2,66
|
|TSKB
|4,01
|966.313.473
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6312
|18,6442
|% 0,05
|
|Euro
|19,5723
|19,6794
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7579
|22,8720
|% -0,27
|
|Frank
|19,7868
|19,9060
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-20,14
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.181
|7.247
|-27,00
|
|Yarım
|3.483
|3.543
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,59
|-0,28
|
|B. Petrol
|87,62
|87,62
|2,05
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
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17:55
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347