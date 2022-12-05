***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 13:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084297
BIST
16:294.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 20,33
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:2918,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:2919,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0952
|Açılış
|: 19,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:291.076,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.076,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler16:27
|GLCVY
|31,68
|101.864.769
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|300.274.949
|% 9,99
|
|KZBGY
|23,58
|495.594.146
|% 9,98
|
|EUREN
|83,75
|94.325.783
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|3.240.356
|% 9,97
|
|MIATK
|117,40
|75.987.735
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|113.041.370
|% -9,96
|
|PRDGS
|12,74
|78.302.211
|% -9,96
|
|ERCB
|104,50
|85.995.016
|% -7,52
|
|SMRTG
|112,90
|665.237.691
|% -7,31
|
|SNICA
|36,64
|1.297.392.561
|% -6,05
|
|GENIL
|47,66
|673.081.835
|% 0,08
|
|SMRTG
|112,90
|665.237.691
|% -7,31
|
|KZBGY
|23,58
|495.594.146
|% 9,98
|
|ANGEN
|45,00
|429.537.694
|% 5,34
|
|SNICA
|36,64
|1.297.392.561
|% -6,05
|
|MOBTL
|4,69
|112.838.500
|% -2,90
|
|SEGYO
|2,89
|60.094.856
|% -0,34
|
|PSGYO
|9,01
|162.466.730
|% -2,07
|
|ULUFA
|5,37
|86.216.804
|% 6,34
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6411
|% 0,04
|
|Euro
|19,7187
|19,7245
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,8670
|22,9817
|% 0,21
|
|Frank
|19,8647
|19,9844
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|7.188
|7.296
|4,00
|
|Tam
|7.216
|7.274
|0,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|2,38
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42SELVA
Yüzde 4.34 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 877, 475 adet işlem
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16:41TDGYO
Yüzde 4.38 oranında artışla 15.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 371, 724 adet işlem
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16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.24 ) 4, 347
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, DIRIT, OZSUB, ALMAD, UZERB, ALKA, ADESE, EMKEL, KRDMB, MERKO
-
16:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, VAKKO, SASA, YEOTK, PRDGS, MIATK, PRKME