***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 17:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084403
BIST
16:504.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 17,43
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:5018,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:5019,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0698
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:501.074,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.074,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,29
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EMKEL
|5,17
|28.768.016
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|43.161.495
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|101.878.233
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|300.921.880
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|734.313.650
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|367.121.842
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.410.394
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.171.583
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|114.884.466
|% -9,96
|
|THYAO
|137,10
|11.110.711.703
|% 6,86
|
|EREGL
|43,10
|11.107.435.323
|% 4,06
|
|KRDMD
|16,23
|7.786.961.054
|% 9,96
|
|ASELS
|48,92
|4.555.391.625
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,24
|3.698.420.751
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,24
|3.698.420.751
|% 1,40
|
|KRDMD
|16,23
|7.786.961.054
|% 9,96
|
|EREGL
|43,10
|11.107.435.323
|% 4,06
|
|ISCTR
|10,27
|2.689.407.378
|% -1,63
|
|ADESE
|1,85
|425.186.927
|% 9,47
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6308
|18,6435
|% 0,05
|
|Euro
|19,6840
|19,6969
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,8297
|22,9441
|% 0,04
|
|Frank
|19,8412
|19,9607
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-5,37
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|7.186
|7.294
|2,00
|
|Tam
|7.208
|7.267
|-7,00
|
|Yarım
|3.496
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,76
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|2,66
|