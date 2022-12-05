***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 17:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084406
BIST
16:574.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 22,54
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:5718,6374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:5719,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0619
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:571.073,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.073,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.073,50
BIST En Aktif Hisseler16:57
|GLCVY
|31,68
|102.061.534
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|43.257.621
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.805.193
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|301.149.036
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|735.410.174
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|367.518.421
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.600.234
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.385.604
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|115.360.831
|% -9,96
|
|THYAO
|137,70
|11.272.325.702
|% 7,33
|
|EREGL
|43,06
|11.224.980.398
|% 3,96
|
|KRDMD
|16,23
|7.790.728.394
|% 9,96
|
|ASELS
|49,00
|4.615.140.153
|% 4,17
|
|EKGYO
|7,24
|3.734.399.518
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,24
|3.734.399.518
|% 1,40
|
|KRDMD
|16,23
|7.790.728.394
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,23
|2.767.981.895
|% -2,01
|
|EREGL
|43,06
|11.224.980.398
|% 3,96
|
|ADESE
|1,85
|425.633.201
|% 9,47
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6374
|% 0,02
|
|Euro
|19,6839
|19,6912
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,7920
|22,9063
|% -0,12
|
|Frank
|19,8217
|19,9411
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-5,60
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|7.186
|7.294
|2,00
|
|Tam
|7.208
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.496
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,16
|88,16
|2,59
|
Seans Raporu
16:57
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