***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 17:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084412
BIST
17:024.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,49
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:0218,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:0219,6952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0659
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:021.073,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.074,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.073,31
BIST En Aktif Hisseler17:00
|GLCVY
|31,68
|102.062.167
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|43.257.621
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.805.193
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|301.149.036
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|736.953.926
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|367.566.774
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.600.234
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.412.019
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|115.400.636
|% -9,96
|
|THYAO
|137,80
|11.349.519.154
|% 7,40
|
|EREGL
|42,98
|11.254.374.115
|% 3,77
|
|KRDMD
|16,23
|7.790.909.440
|% 9,96
|
|ASELS
|48,94
|4.618.996.443
|% 4,04
|
|EKGYO
|7,23
|3.736.866.743
|% 1,26
|
|EKGYO
|7,23
|3.736.866.743
|% 1,26
|
|KRDMD
|16,23
|7.790.909.440
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,22
|2.768.541.861
|% -2,11
|
|EREGL
|42,98
|11.254.374.115
|% 3,77
|
|ADESE
|1,85
|425.641.232
|% 9,47
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6370
|% 0,01
|
|Euro
|19,6921
|19,7043
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,7921
|22,9064
|% -0,12
|
|Frank
|19,8197
|19,9391
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,01
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-4,49
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|7.177
|7.285
|-7,00
|
|Tam
|7.198
|7.257
|-17,00
|
|Yarım
|3.491
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,69
|13,70
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,32
|88,32
|2,75
|
Seans Raporu
17:00
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17:15XU100
Endeks 4, 989 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 106, 225.00 milyon TL de
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17:15RYGYO
Yüzde 5.57 oranında artışla 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 546, 053 adet işlem
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17:14OZKGY
Yüzde 7.86 oranında artışla 17.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 611, 655 adet işlem
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17:14OZKGY
Yüzde 7.86 oranında artışla 17.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 611, 655 adet işlem
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17:13INTEM
Yüzde 6.13 oranında artışla 112.50 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 289 adet işlem