***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 18:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084521
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5919,6474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5698
17:591.065,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -11,60
|Açılış
|: 1.065,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6420
|% 0,04
|
|Euro
|19,6287
|19,6474
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6996
|22,8135
|% -0,53
|
|Frank
|19,7871
|19,9063
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-19,98
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-11,98
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.140
|7.208
|-66,00
|
|Yarım
|3.463
|3.524
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|-0,42
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|0,49
|
Seans Raporu
17:59
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