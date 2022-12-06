***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 10:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084649
BIST
10:274.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,71
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2718,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2719,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:271.060,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.060,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:25
|BARMA
|122,10
|13.285.091
|% 10,00
|
|OZSUB
|13,58
|3.618.459
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|15.713.480
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.669.021
|% 9,96
|
|EMNIS
|65,15
|296.433
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|287.003.999
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|109.071.337
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|77.861.068
|% -9,97
|
|HUNER
|10,66
|15.852.459
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,50
|2.356.675.600
|% 7,83
|
|EREGL
|43,16
|1.600.049.697
|% 1,70
|
|THYAO
|139,10
|1.431.602.833
|% 0,36
|
|ASELS
|50,65
|700.546.539
|% 1,75
|
|ENKAI
|27,06
|697.473.506
|% 1,50
|
|KRDMD
|17,50
|2.356.675.600
|% 7,83
|
|EKGYO
|7,29
|416.336.806
|% 0,28
|
|ADESE
|1,95
|106.728.890
|% 5,41
|
|TSKB
|4,08
|221.087.176
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,69
|134.673.886
|% 0,75
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6362
|18,6414
|% 0,02
|
|Euro
|19,5434
|19,5508
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,6487
|22,7622
|% 0,10
|
|Frank
|19,6677
|19,7862
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,60
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.120
|7.185
|17,00
|
|Yarım
|3.453
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,10
|
|B. Petrol
|83,37
|83,37
|0,69
|