***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 10:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084658
BIST
10:474.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.958
En Düşük
4.910
10:4718,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:4719,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:471.061,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.061,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:47
|BARMA
|122,10
|21.542.469
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|11.989.442
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|4.777.946
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.956.242
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|17.312.486
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|347.373.850
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|133.977.192
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|149.365.769
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|24.370.183
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,44
|3.275.639.937
|% 7,46
|
|EREGL
|43,20
|2.253.513.551
|% 1,79
|
|THYAO
|139,10
|2.148.659.325
|% 0,36
|
|ENKAI
|27,38
|1.157.858.874
|% 2,70
|
|ASELS
|50,50
|1.075.471.452
|% 1,45
|
|KRDMD
|17,44
|3.275.639.937
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,28
|569.587.212
|% 0,14
|
|ADESE
|1,91
|143.323.908
|% 3,24
|
|TSKB
|4,06
|270.465.008
|% 1,25
|
|SKBNK
|2,68
|157.460.574
|% 0,37
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6365
|18,6431
|% 0,03
|
|Euro
|19,5596
|19,5690
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6800
|22,7938
|% 0,24
|
|Frank
|19,6733
|19,7918
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,01
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,94
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.125
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.455
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,42
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|0,96
|