***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 10:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084664
BIST
10:524.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,06
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
10:5218,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:5219,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0384
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:521.061,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.061,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:49
|BARMA
|122,10
|16.255.417
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|11.850.834
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|4.701.912
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|17.235.068
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.936.633
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|345.761.594
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|133.204.489
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|148.998.459
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|23.883.149
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,43
|3.236.693.417
|% 7,39
|
|EREGL
|43,14
|2.231.862.737
|% 1,65
|
|THYAO
|138,90
|2.105.776.703
|% 0,22
|
|ENKAI
|27,28
|1.120.185.969
|% 2,33
|
|ASELS
|50,35
|1.052.664.030
|% 1,15
|
|KRDMD
|17,43
|3.236.693.417
|% 7,39
|
|EKGYO
|7,28
|567.985.798
|% 0,14
|
|ADESE
|1,93
|134.331.931
|% 4,32
|
|TSKB
|4,06
|269.835.669
|% 1,25
|
|SKBNK
|2,69
|156.804.575
|% 0,75
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6362
|18,6389
|% 0,00
|
|Euro
|19,5719
|19,5806
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6821
|22,7958
|% 0,25
|
|Frank
|19,6766
|19,7951
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,01
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.124
|7.187
|19,00
|
|Yarım
|3.455
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,45
|0,13
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
-
11:04LUKSK
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 91.65 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 947 adet işlem
-
11:03UNLU
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 005 adet işlem
-
11:02KONTR
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 126.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 636 adet işlem
-
11:01XU100
Endeks 4, 957 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 23, 592.00 milyon TL de
-
11:01ARDYZ
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 336, 315 adet işlem