***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 14:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095130
BIST
15:155.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 96,00
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:1518,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:1519,7002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0642
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:151.107,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.107,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:15
|BRKVY
|28,82
|40.386.666
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.175.528
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.398.334
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.671.204
|% -10,00
|
|ULUSE
|185,50
|42.819.056
|% -8,40
|
|MARTI
|5,03
|103.695.390
|% -8,21
|
|ADEL
|126,60
|90.357.380
|% -7,66
|
|THYAO
|138,30
|7.822.630.478
|% 2,29
|
|EREGL
|39,92
|6.619.987.879
|% -0,40
|
|ASELS
|60,95
|6.254.680.553
|% 3,48
|
|EKGYO
|9,06
|3.936.930.065
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,10
|3.452.152.349
|% 0,56
|
|EKGYO
|9,06
|3.936.930.065
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,57
|2.363.382.486
|% 0,86
|
|SKBNK
|2,81
|554.281.600
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,10
|3.452.152.349
|% 0,56
|
|EREGL
|39,92
|6.619.987.879
|% -0,40
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7633
|18,7679
|% 0,02
|
|Euro
|19,6867
|19,7002
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,1617
|22,2728
|% -0,57
|
|Frank
|19,8711
|19,9908
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9769
|5,0019
|% -0,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,75
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.528
|7.586
|-2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.708
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,08
|
Seans Raporu
15:15
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15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 1.89 ) 5, 665
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15:30XU100
Endeks 5, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 87, 117.00 milyon TL de
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15:30PEGYO
Yüzde 7.00 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 397, 689 adet işlem
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15:29FORMT
Yüzde 5.13 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 409, 707 adet işlem
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15:28FENER
Yüzde 7.30 oranında artışla 70.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 075, 027 adet işlem