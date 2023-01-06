***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 14:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095135
BIST
14:405.206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 89,59
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:4018,7623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:4019,7023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0621
|Açılış
|: 19,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6870
14:401.108,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.108,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:40
|BRKVY
|28,82
|38.797.012
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|60.797.737
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|190.938.664
|% 9,95
|
|UMPAS
|5,23
|1.474.569
|% -9,98
|
|DYOBY
|28,86
|185.082.467
|% -9,25
|
|MARTI
|5,05
|99.813.565
|% -7,85
|
|ULUSE
|189,20
|40.759.594
|% -6,57
|
|ADEL
|128,40
|85.763.635
|% -6,35
|
|THYAO
|139,30
|7.497.197.888
|% 3,03
|
|EREGL
|40,00
|6.226.322.004
|% -0,20
|
|ASELS
|61,20
|5.877.375.941
|% 3,90
|
|EKGYO
|9,05
|3.681.485.304
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,10
|3.199.365.779
|% 0,56
|
|EKGYO
|9,05
|3.681.485.304
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,70
|2.145.570.486
|% 2,10
|
|SKBNK
|2,82
|518.660.470
|% 3,30
|
|KRDMD
|18,10
|3.199.365.779
|% 0,56
|
|EREGL
|40,00
|6.226.322.004
|% -0,20
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7559
|18,7623
|% -0,01
|
|Euro
|19,6886
|19,7023
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,1748
|22,2860
|% -0,51
|
|Frank
|19,8950
|20,0149
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9777
|5,0027
|% 0,01
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,67
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.499
|7.612
|13,00
|
|Tam
|7.534
|7.595
|7,00
|
|Yarım
|3.649
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|0,16
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,00
|
Seans Raporu
14:40
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14:55XU100
Endeks 5, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 81, 577.00 milyon TL de
-
14:55BRKSN
Yüzde 5.07 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 824 adet işlem
-
14:54KMPUR
Yüzde 7.97 oranında artışla 102.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 676 adet işlem
-
14:52KMPUR
Yüzde 8.18 oranında artışla 103.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 140 adet işlem
-
14:51DGNMO
Yüzde 6.29 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 270, 834 adet işlem