***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 14:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095137
BIST
16:035.258
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 141,19
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:0318,7718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:0319,7123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0521
|Açılış
|: 19,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:031.108,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.108,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KRDMB
|16,72
|92.112.146
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.864.127
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.419.847
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|139.462.484
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.200.857
|% -10,00
|
|MARTI
|5,04
|106.696.861
|% -8,03
|
|ULUFA
|6,94
|29.926.452
|% -7,10
|
|FMIZP
|207,30
|142.823.804
|% -6,71
|
|THYAO
|140,00
|8.443.492.691
|% 3,55
|
|EREGL
|41,20
|8.373.074.831
|% 2,79
|
|KRDMD
|19,12
|4.794.893.208
|% 6,22
|
|EKGYO
|9,17
|4.415.714.754
|% 8,14
|
|ENKAI
|32,52
|3.600.341.176
|% 4,77
|
|EKGYO
|9,17
|4.415.714.754
|% 8,14
|
|KRDMD
|19,12
|4.794.893.208
|% 6,22
|
|YKBNK
|10,73
|2.629.657.023
|% 2,39
|
|SKBNK
|2,85
|589.397.092
|% 4,40
|
|EREGL
|41,20
|8.373.074.831
|% 2,79
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7645
|18,7709
|% 0,04
|
|Euro
|19,6996
|19,7151
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,1876
|22,2988
|% -0,45
|
|Frank
|19,8865
|20,0063
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9782
|5,0032
|% 0,02
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,27
|
|Cumhuriyet
|7.492
|7.605
|6,00
|
|Tam
|7.533
|7.591
|3,00
|
|Yarım
|3.648
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,33
|