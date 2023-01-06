***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095180
BIST
16:255.278
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 161,83
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:2518,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:2519,7223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0421
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:251.107,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.107,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BRKVY
|28,82
|41.176.535
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.413.001
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.719.043
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.373.911
|% -10,00
|
|ADEL
|123,40
|112.329.508
|% -9,99
|
|MARTI
|5,02
|110.103.193
|% -8,39
|
|ULUFA
|6,90
|31.312.594
|% -7,63
|
|EREGL
|41,38
|9.713.304.222
|% 3,24
|
|THYAO
|140,00
|8.691.981.812
|% 3,55
|
|ASELS
|61,55
|6.933.584.703
|% 4,50
|
|KRDMD
|19,17
|5.539.191.480
|% 6,50
|
|EKGYO
|9,13
|4.502.949.395
|% 7,67
|
|EKGYO
|9,13
|4.502.949.395
|% 7,67
|
|KRDMD
|19,17
|5.539.191.480
|% 6,50
|
|YKBNK
|10,71
|2.731.339.452
|% 2,19
|
|EREGL
|41,38
|9.713.304.222
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,84
|613.761.977
|% 4,03
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7611
|18,7701
|% 0,03
|
|Euro
|19,7094
|19,7227
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,2140
|22,3254
|% -0,33
|
|Frank
|19,9021
|20,0220
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9787
|5,0036
|% 0,03
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.608
|9,00
|
|Tam
|7.530
|7.588
|0,00
|
|Yarım
|3.647
|3.709
|0,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|
Seans Raporu
16:23
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16:37KRDMD
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 18 artarak (% 3.00 ) 4, 675
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, UZERB, EGGUB, TETMT, BRKVY, SNKRN, HKTM, DOKTA, KRDMB, KRDMA
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16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, VKING, DYOBY