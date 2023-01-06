***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095182
BIST
16:565.346
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 229,90
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.350
En Düşük
4.961
16:5618,7603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5619,7634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:561.116,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,65
|Açılış
|: 1.116,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,47
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BRKVY
|28,82
|41.729.995
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,80
|122.481.852
|% -9,70
|
|MARTI
|4,98
|117.235.813
|% -9,12
|
|ULUFA
|6,79
|33.771.118
|% -9,10
|
|DYOBY
|29,50
|265.431.252
|% -7,23
|
|EREGL
|41,86
|10.706.838.929
|% 4,44
|
|THYAO
|141,80
|9.443.889.070
|% 4,88
|
|ASELS
|62,50
|7.517.474.951
|% 6,11
|
|KRDMD
|19,43
|6.069.241.834
|% 7,94
|
|EKGYO
|9,25
|4.856.291.417
|% 9,08
|
|EKGYO
|9,25
|4.856.291.417
|% 9,08
|
|KRDMD
|19,43
|6.069.241.834
|% 7,94
|
|YKBNK
|10,92
|3.005.497.534
|% 4,20
|
|EREGL
|41,86
|10.706.838.929
|% 4,44
|
|SKBNK
|2,89
|659.711.228
|% 5,86
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7426
|18,7703
|% 0,03
|
|Euro
|19,7577
|19,7705
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,2977
|22,4095
|% 0,04
|
|Frank
|19,9762
|20,0965
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,40
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,55
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.540
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|0,16
|
Seans Raporu
16:55
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17:10XU100
Endeks 5, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 42 üstünde . İşlem hacmi 112, 372.00 milyon TL de
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17:09KMPUR
Yüzde 8.29 oranında artışla 103.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 454 adet işlem
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17:08AYDEM
Yüzde 8.72 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 676, 369 adet işlem
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17:07METUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 976 adet işlem