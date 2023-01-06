***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095208
BIST
15:235.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 103,86
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:2318,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:2319,6980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0664
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:231.107,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.107,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:21
|BRKVY
|28,82
|40.562.093
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.194.824
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.702.758
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.882.820
|% -10,00
|
|MARTI
|5,05
|104.231.981
|% -7,85
|
|ADEL
|127,20
|91.534.777
|% -7,22
|
|ULUSE
|188,00
|43.181.388
|% -7,16
|
|THYAO
|139,20
|7.914.601.063
|% 2,96
|
|EREGL
|40,20
|6.822.270.385
|% 0,30
|
|ASELS
|61,40
|6.408.558.188
|% 4,24
|
|EKGYO
|9,08
|3.999.267.618
|% 7,08
|
|KRDMD
|18,22
|3.541.025.709
|% 1,22
|
|EKGYO
|9,08
|3.999.267.618
|% 7,08
|
|YKBNK
|10,66
|2.427.300.715
|% 1,72
|
|SKBNK
|2,83
|558.316.563
|% 3,66
|
|KRDMD
|18,22
|3.541.025.709
|% 1,22
|
|EREGL
|40,20
|6.822.270.385
|% 0,30
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7619
|18,7674
|% 0,02
|
|Euro
|19,6809
|19,6921
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,1857
|22,2970
|% -0,46
|
|Frank
|19,8791
|19,9989
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9770
|5,0020
|% -0,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,14
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|3,00
|
|Tam
|7.534
|7.593
|5,00
|
|Yarım
|3.648
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,47
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|-0,22
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 45 artarak (% 1.95 ) 4, 628
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKVY, UZERB, SNKRN, TERA, HKTM, EGGUB
-
15:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, DYOBY
-
15:35
BRKSN, SNICA, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35
AVTUR, OYLUM, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında