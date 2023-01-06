***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095328
BIST
16:215.271
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 154,19
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:2118,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:2119,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0341
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:211.107,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.107,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KRDMB
|16,72
|98.776.270
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.906.117
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.543.640
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|142.580.399
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.751.535
|% -10,00
|
|MARTI
|5,03
|109.177.413
|% -8,21
|
|ULUFA
|6,91
|30.946.502
|% -7,50
|
|FMIZP
|207,30
|147.703.120
|% -6,71
|
|EKGYO
|9,16
|4.482.334.757
|% 8,02
|
|KOZAL
|565,90
|3.481.366.162
|% 1,82
|
|TTKOM
|24,42
|2.257.772.672
|% 4,63
|
|PGSUS
|473,30
|1.405.430.045
|% 4,02
|
|ENJSA
|32,60
|1.244.331.675
|% 0,80
|
|EKGYO
|9,16
|4.482.334.757
|% 8,02
|
|CEMAS
|2,48
|236.410.638
|% 1,22
|
|TTKOM
|24,42
|2.257.772.672
|% 4,63
|
|ADESE
|1,75
|164.353.194
|% 2,34
|
|ODAS
|9,88
|873.650.534
|% 1,13
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7591
|18,7712
|% 0,04
|
|Euro
|19,7128
|19,7345
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,2055
|22,3169
|% -0,37
|
|Frank
|19,8983
|20,0181
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9782
|5,0032
|% 0,02
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,78
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,73
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.538
|7.597
|9,00
|
|Yarım
|3.650
|3.714
|5,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.857
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|0,16
|