***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095332
BIST
16:415.288
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 171,54
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.303
En Düşük
4.961
16:4118,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:4119,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:411.112,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.112,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.113,17
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KRDMB
|16,72
|99.723.759
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.449.461
|% 10,00
|
|ORCAY
|8,25
|35.270.033
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.806.506
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|203.448.243
|% -10,00
|
|MARTI
|5,00
|114.766.390
|% -8,76
|
|ADEL
|125,30
|118.529.022
|% -8,61
|
|ULUFA
|6,89
|32.149.635
|% -7,76
|
|EREGL
|41,60
|10.131.238.628
|% 3,79
|
|THYAO
|140,20
|8.964.157.978
|% 3,70
|
|ASELS
|61,70
|7.206.918.563
|% 4,75
|
|KRDMD
|19,36
|5.811.914.497
|% 7,56
|
|EKGYO
|9,16
|4.621.785.432
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.621.785.432
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,36
|5.811.914.497
|% 7,56
|
|YKBNK
|10,73
|2.834.810.708
|% 2,39
|
|EREGL
|41,60
|10.131.238.628
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,86
|635.588.780
|% 4,76
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7606
|18,7686
|% 0,02
|
|Euro
|19,7684
|19,7815
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,2087
|22,3200
|% -0,36
|
|Frank
|19,9096
|20,0295
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|14,77
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,89
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.540
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,77
|78,77
|0,08
|
Seans Raporu
16:40
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16:55XU100
Endeks 5, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 41 üstünde . İşlem hacmi 107, 206.00 milyon TL de
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16:55ORCAY
Yüzde 9.73 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 701, 063 adet işlem
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16:54PEGYO
Yüzde 7.20 oranında artışla 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 591, 504 adet işlem
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16:53VERUS
Yüzde 8.64 oranında artışla 119.50 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 099 adet işlem
-
16:52ANSGR
Yüzde 7.43 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 319 adet işlem