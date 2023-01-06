***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095334
BIST
16:335.287
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 170,46
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.289
En Düşük
4.961
16:3318,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:3319,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:331.109,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.110,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.112,52
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KRDMB
|16,72
|99.477.222
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.176.535
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.719.043
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.533.153
|% -10,00
|
|ADEL
|124,00
|113.674.772
|% -9,56
|
|MARTI
|5,00
|112.037.028
|% -8,76
|
|ULUSE
|186,50
|47.044.891
|% -7,90
|
|EREGL
|41,34
|9.758.962.656
|% 3,14
|
|THYAO
|140,20
|8.720.317.930
|% 3,70
|
|ASELS
|61,50
|6.956.351.997
|% 4,41
|
|KRDMD
|19,15
|5.591.438.896
|% 6,39
|
|EKGYO
|9,18
|4.557.959.718
|% 8,25
|
|EKGYO
|9,18
|4.557.959.718
|% 8,25
|
|KRDMD
|19,15
|5.591.438.896
|% 6,39
|
|YKBNK
|10,74
|2.744.972.228
|% 2,48
|
|EREGL
|41,34
|9.758.962.656
|% 3,14
|
|SKBNK
|2,85
|620.342.724
|% 4,40
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7595
|18,7677
|% 0,02
|
|Euro
|19,7546
|19,7701
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,2109
|22,3223
|% -0,35
|
|Frank
|19,8928
|20,0126
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9782
|5,0031
|% 0,02
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|11,02
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,89
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.609
|10,00
|
|Tam
|7.529
|7.592
|4,00
|
|Yarım
|3.646
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,08
|
Seans Raporu
16:31
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16:45XU030
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16:42SNICA
Yüzde 9.96 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 439, 395 adet işlem