***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095360
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,8845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1201
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.121,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,18
|Açılış
|: 1.121,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.122,22
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.627.709
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.369.273
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.812.571
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.062.282
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.573.680
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.267.477
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|55.681.079
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.490.654
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.035.326.333
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.610.190.401
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.043.474.811
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.143.839.141
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.670.055.617
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.670.055.617
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.143.839.141
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.828.445.646
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.035.326.333
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.471.460
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7513
|18,7731
|% 0,05
|
|Euro
|19,8515
|19,8947
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,3729
|22,4851
|% 0,38
|
|Frank
|19,9863
|20,1067
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9714
|4,9964
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|25,99
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|5,98
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.548
|7.622
|34,00
|
|Yarım
|3.655
|3.726
|17,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.863
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,19
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
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17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem