***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095425
BIST
17:265.376
En Yüksek
|Değişim
|: 5,08%
|| 259,97
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.387
En Düşük
4.961
17:2618,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:2619,7462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0182
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:261.113,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.113,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:26
|BRKVY
|28,82
|42.067.160
|% 10,00
|
|ORCAY
|8,25
|45.265.314
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.082.108
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|5.002.640
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.883.455
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|MARTI
|5,04
|127.758.716
|% -8,03
|
|DYOBY
|29,30
|298.733.687
|% -7,86
|
|ULUFA
|6,90
|36.926.562
|% -7,63
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|EREGL
|42,12
|11.637.832.971
|% 5,09
|
|THYAO
|142,50
|10.281.393.575
|% 5,40
|
|ASELS
|63,60
|8.204.412.461
|% 7,98
|
|KRDMD
|19,49
|6.473.821.477
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,21
|5.074.777.186
|% 8,61
|
|EKGYO
|9,21
|5.074.777.186
|% 8,61
|
|KRDMD
|19,49
|6.473.821.477
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,97
|3.355.318.291
|% 4,68
|
|EREGL
|42,12
|11.637.832.971
|% 5,09
|
|SKBNK
|2,90
|704.735.033
|% 6,23
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7522
|18,7637
|% 0,00
|
|Euro
|19,7344
|19,7462
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,2427
|22,3542
|% -0,20
|
|Frank
|19,9245
|20,0445
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9751
|5,0000
|% -0,04
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|12,83
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|7,11
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.555
|7.627
|39,00
|
|Yarım
|3.659
|3.728
|19,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.864
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,20
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|1,42
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41HUNER
Yüzde 8.61 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 265, 520 adet işlem
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17:40XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 96 üstünde . İşlem hacmi 122, 652.00 milyon TL de
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17:40ISGYO
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 513, 148 adet işlem
-
17:39ORCAY
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 762, 458 adet işlem
-
17:36KRDMD
Yüzde 8.33 oranında artışla 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 348, 785, 565 adet işlem