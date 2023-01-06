***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095429
BIST
17:435.408
En Yüksek
|Değişim
|: 5,70%
|| 291,56
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.409
En Düşük
4.961
17:4318,7607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:4319,7340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0304
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:431.111,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.111,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:43
|VERUS
|121,00
|60.726.481
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.368.572
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|29.547.985
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.096.931
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|62.010.331
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|29,24
|318.634.018
|% -8,05
|
|MARTI
|5,07
|141.858.348
|% -7,48
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|UMPAS
|5,50
|1.474.569
|% -5,34
|
|EREGL
|42,22
|12.220.648.163
|% 5,34
|
|THYAO
|143,30
|10.743.497.853
|% 5,99
|
|ASELS
|64,15
|8.553.106.477
|% 8,91
|
|KRDMD
|19,59
|6.700.293.451
|% 8,83
|
|EKGYO
|9,25
|5.327.037.598
|% 9,08
|
|EKGYO
|9,25
|5.327.037.598
|% 9,08
|
|KRDMD
|19,59
|6.700.293.451
|% 8,83
|
|YKBNK
|11,00
|3.543.856.819
|% 4,96
|
|EREGL
|42,22
|12.220.648.163
|% 5,34
|
|SKBNK
|2,89
|737.681.793
|% 5,86
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7545
|18,7607
|% -0,02
|
|Euro
|19,7183
|19,7340
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,2334
|22,3449
|% -0,25
|
|Frank
|19,8957
|20,0156
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9756
|5,0006
|% -0,03
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|11,13
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|7,87
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.558
|7.631
|43,00
|
|Yarım
|3.660
|3.730
|21,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.865
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,24
|0,20
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|1,25
|
Seans Raporu
17:43
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17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
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Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem
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17:53BTCIM
Yüzde 9.94 oranında artışla 39.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 287 adet işlem