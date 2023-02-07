***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2023 13:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110565
BIST
13:484.647
En Yüksek
|Değişim
|: -5,75%
|| -283,46
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:4818,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:4820,1879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0213
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:481.133,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.133,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:46
|KONYA
|2.964,50
|90.687.401
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.533
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|18.722.289
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|45.496.816
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|803.832.245
|% 9,97
|
|CANTE
|64,80
|62.240.337
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.925.592
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|966.899
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.849.112
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.986.304
|% -10,00
|
|THYAO
|130,10
|2.368.618.170
|% -7,01
|
|ASELS
|53,60
|1.979.449.099
|% -8,84
|
|KRDMD
|17,15
|1.916.242.681
|% -2,89
|
|KOZAL
|508,30
|1.306.534.183
|% -2,90
|
|TUPRS
|544,10
|1.267.194.533
|% -6,01
|
|KRDMD
|17,15
|1.916.242.681
|% -2,89
|
|EKGYO
|6,83
|451.479.743
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,33
|489.970.253
|% -6,19
|
|BUCIM
|6,13
|270.315.554
|% 9,86
|
|AKBNK
|15,30
|684.577.514
|% -5,56
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8279
|18,8309
|% 0,03
|
|Euro
|20,1763
|20,1828
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5224
|22,6354
|% -0,19
|
|Frank
|20,2667
|20,3888
|% 0,32
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.776
|-1,00
|
|Tam
|7.705
|7.753
|-35,00
|
|Yarım
|3.764
|3.794
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,82
|