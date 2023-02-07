***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2023 13:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110567
BIST
14:084.623
En Yüksek
|Değişim
|: -6,23%
|| -307,36
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0818,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0820,1640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0452
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:081.132,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.132,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KONYA
|2.964,50
|91.932.491
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|OYAKC
|24,92
|1.034.901.578
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|116.535.430
|% 9,96
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|AKGRT
|2,88
|48.080.533
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.484.439
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.567.257
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|208.878.370
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.153.164
|% -10,00
|
|THYAO
|130,00
|2.565.824.912
|% -7,08
|
|ASELS
|53,25
|2.208.538.264
|% -9,44
|
|KRDMD
|17,09
|2.033.768.772
|% -3,23
|
|KOZAL
|509,80
|1.413.797.083
|% -2,62
|
|TUPRS
|536,10
|1.388.226.285
|% -7,39
|
|KRDMD
|17,09
|2.033.768.772
|% -3,23
|
|EKGYO
|6,83
|483.407.844
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,35
|524.860.693
|% -5,97
|
|BUCIM
|5,92
|334.052.476
|% 6,09
|
|AKBNK
|15,30
|755.173.495
|% -5,56
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8290
|18,8324
|% 0,03
|
|Euro
|20,1658
|20,1727
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,5139
|22,6268
|% -0,22
|
|Frank
|20,2486
|20,3705
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0041
|5,0292
|% 0,03
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|1,39
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.692
|7.741
|-47,00
|
|Yarım
|3.758
|3.788
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,40
|