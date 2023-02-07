***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2023 13:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110569
BIST
14:084.623
En Yüksek
|Değişim
|: -6,23%
|| -307,36
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0818,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0820,1640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0452
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:081.132,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.132,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KONYA
|2.964,50
|92.211.154
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|AFYON
|7,84
|117.490.647
|% 9,96
|
|NUHCM
|113,70
|42.833.022
|% 9,64
|
|OYAKC
|24,82
|1.045.181.657
|% 9,53
|
|CEOEM
|16,47
|9.181.081
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|209.160.820
|% -10,00
|
|YEOTK
|54,00
|59.478.689
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.567.257
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.197.419
|% -10,00
|
|THYAO
|129,70
|2.583.704.173
|% -7,29
|
|ASELS
|53,30
|2.241.087.674
|% -9,35
|
|KRDMD
|17,00
|2.053.150.199
|% -3,74
|
|KOZAL
|509,50
|1.420.423.526
|% -2,67
|
|TUPRS
|536,20
|1.398.267.716
|% -7,38
|
|KRDMD
|17,00
|2.053.150.199
|% -3,74
|
|EKGYO
|6,82
|489.379.655
|% -6,19
|
|YKBNK
|8,32
|538.058.171
|% -6,31
|
|BUCIM
|5,81
|339.905.817
|% 4,12
|
|AKBNK
|15,23
|760.733.522
|% -5,99
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8290
|18,8324
|% 0,03
|
|Euro
|20,1658
|20,1727
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,5091
|22,6220
|% -0,25
|
|Frank
|20,2443
|20,3662
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,01
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|1,52
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,88
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.698
|7.747
|-41,00
|
|Yarım
|3.761
|3.791
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.895
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,01
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|1,53
|