***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2023 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120821
BIST
14:195.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 20,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:1918,9150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0197
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:1920,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:191.121,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.121,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:19
|BLCYT
|14,85
|34.872.007
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,46
|63.473.448
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.217.386
|% 9,99
|
|MNDRS
|8,81
|15.635.882
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.193.990
|% 9,98
|
|ULUSE
|221,40
|593.566.857
|% -8,63
|
|NATEN
|155,20
|178.129.910
|% -8,11
|
|RYSAS
|26,26
|19.225.093
|% -6,61
|
|UFUK
|63,60
|6.050.976
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,52
|70.587.254
|% -4,83
|
|EREGL
|44,44
|4.348.823.449
|% 0,09
|
|ASTOR
|48,06
|3.960.073.818
|% 8,44
|
|ISCTR
|13,23
|3.680.775.219
|% 2,08
|
|THYAO
|142,00
|3.494.971.390
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,80
|3.464.233.954
|% 0,56
|
|YKBNK
|10,80
|3.464.233.954
|% 0,56
|
|ISCTR
|13,23
|3.680.775.219
|% 2,08
|
|SKBNK
|2,65
|473.241.681
|% 3,52
|
|AKBNK
|18,91
|3.337.797.646
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,27
|1.121.934.696
|% -0,96
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9108
|18,9150
|% 0,10
|
|Euro
|20,1712
|20,1754
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,6570
|22,7706
|% 0,06
|
|Frank
|20,2049
|20,3267
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0245
|5,0497
|% 0,09
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.606
|7.656
|-23,00
|
|Yarım
|3.716
|3.746
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|-0,21
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34GZNMI
Yüzde 7.83 oranında artışla 14.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 283 adet işlem
-
14:33TBORG
Yüzde 5.39 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 057 adet işlem
-
14:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, TOASO
-
14:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 35 artarak (% 0.36 ) 4, 857
-
14:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, AKENR, MERIT, GRSEL, EMKEL, BVSAN, RAYSG, BLCYT, MARKA, FORMT