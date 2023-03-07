***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2023 10:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120834
BIST
14:205.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 15,34
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:2018,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2020,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:201.121,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.121,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:20
|BLCYT
|14,85
|34.872.007
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.637.354
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.221.481
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.475.571
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.193.990
|% 9,98
|
|ULUSE
|220,20
|604.499.169
|% -9,12
|
|NATEN
|155,50
|178.310.912
|% -7,93
|
|RYSAS
|26,30
|19.309.150
|% -6,47
|
|UFUK
|63,60
|6.050.976
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,51
|70.861.911
|% -4,88
|
|EREGL
|44,46
|4.359.953.926
|% 0,14
|
|ASTOR
|48,02
|3.969.133.456
|% 8,35
|
|ISCTR
|13,22
|3.683.816.802
|% 2,01
|
|THYAO
|142,00
|3.503.670.046
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,81
|3.465.627.841
|% 0,65
|
|YKBNK
|10,81
|3.465.627.841
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,22
|3.683.816.802
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,65
|473.584.020
|% 3,52
|
|AKBNK
|18,92
|3.339.466.009
|% 0,91
|
|EKGYO
|8,27
|1.122.665.867
|% -0,96
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9097
|18,9194
|% 0,13
|
|Euro
|20,1798
|20,1849
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6537
|22,7673
|% 0,04
|
|Frank
|20,2043
|20,3261
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0246
|5,0498
|% 0,09
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.608
|7.658
|-21,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.874
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,15
|