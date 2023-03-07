***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2023 11:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120885
BIST
14:225.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 14,13
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:2218,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2220,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:221.121,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.121,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:21
|BLCYT
|14,85
|34.872.007
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,46
|63.473.448
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.217.386
|% 9,99
|
|MNDRS
|8,81
|15.635.882
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.193.990
|% 9,98
|
|ULUSE
|221,40
|593.566.857
|% -8,63
|
|NATEN
|155,20
|178.129.910
|% -8,11
|
|RYSAS
|26,26
|19.225.093
|% -6,61
|
|UFUK
|63,60
|6.050.976
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,52
|70.587.254
|% -4,83
|
|EREGL
|44,44
|4.348.823.449
|% 0,09
|
|ASTOR
|48,06
|3.960.073.818
|% 8,44
|
|ISCTR
|13,23
|3.680.775.219
|% 2,08
|
|THYAO
|142,00
|3.494.971.390
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,80
|3.464.233.954
|% 0,56
|
|YKBNK
|10,80
|3.464.233.954
|% 0,56
|
|ISCTR
|13,23
|3.680.775.219
|% 2,08
|
|SKBNK
|2,65
|473.241.681
|% 3,52
|
|AKBNK
|18,91
|3.337.797.646
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,27
|1.121.934.696
|% -0,96
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9097
|18,9194
|% 0,13
|
|Euro
|20,1798
|20,1849
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6501
|22,7637
|% 0,03
|
|Frank
|20,1972
|20,3188
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0244
|5,0496
|% 0,09
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.608
|7.658
|-21,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.874
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,90
|85,90
|-0,28
|