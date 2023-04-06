***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2023 13:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132395
BIST
16:024.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0219,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0221,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0576
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:021.245,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.245,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:02
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.834.363
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,90
|121.135.800
|% -8,08
|
|DGGYO
|33,14
|33.995.294
|% -7,94
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|KUTPO
|45,66
|42.023.513
|% -5,54
|
|ESEN
|58,05
|44.032.014
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|THYAO
|126,20
|2.386.719.985
|% 0,72
|
|ASTOR
|58,45
|2.154.195.088
|% 2,54
|
|EREGL
|35,06
|1.539.729.229
|% -1,02
|
|TUPRS
|77,95
|1.407.019.887
|% -1,89
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|YYAPI
|2,92
|228.060.797
|% 8,55
|
|EKGYO
|6,33
|487.102.968
|% -0,78
|
|YGYO
|2,17
|141.491.496
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,32
|1.321.628.079
|% 0,19
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2532
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|20,9991
|21,0651
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,8632
|23,9829
|% -0,18
|
|Frank
|21,1696
|21,2971
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1174
|5,1431
|% 0,07
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.503
|8.551
|-25,00
|
|Yarım
|4.153
|4.184
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,01
|