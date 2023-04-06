***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2023 15:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132514
BIST
16:044.903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -16,70
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0419,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0421,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0576
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:041.245,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.245,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|129,30
|121.039.827
|% -9,90
|
|DGGYO
|33,18
|33.967.832
|% -7,83
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|KUTPO
|45,60
|41.598.738
|% -5,67
|
|ESEN
|58,05
|43.997.405
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|THYAO
|126,30
|2.367.931.535
|% 0,80
|
|ASTOR
|58,45
|2.151.764.002
|% 2,54
|
|EREGL
|35,08
|1.530.970.578
|% -0,96
|
|TUPRS
|78,10
|1.393.529.507
|% -1,70
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|YYAPI
|2,91
|227.626.073
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|480.930.597
|% -0,94
|
|YGYO
|2,16
|141.443.073
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.316.706.811
|% 0,47
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2532
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|20,9991
|21,0651
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,8683
|23,9880
|% -0,16
|
|Frank
|21,1672
|21,2947
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1177
|5,1434
|% 0,08
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-9,98
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.501
|8.549
|-27,00
|
|Yarım
|4.152
|4.183
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,18
|