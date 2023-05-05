***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2023 09:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147090
BIST
12:004.429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -55,07
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0019,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0021,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0500
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:001.278,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,14
|Açılış
|: 1.278,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:00
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.312.940
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.016.183
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,90
|50.756.896
|% -8,09
|
|EUPWR
|71,95
|1.040.847.119
|% -7,46
|
|GESAN
|51,95
|246.886.536
|% -7,07
|
|EMKEL
|5,99
|42.028.234
|% -6,99
|
|EUPWR
|71,95
|1.040.847.119
|% -7,46
|
|THYAO
|126,60
|941.138.160
|% -0,86
|
|GRTRK
|28,02
|934.016.183
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,56
|707.234.577
|% -5,84
|
|KOZAL
|16,62
|536.041.324
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,40
|270.159.560
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,31
|386.930.152
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,84
|405.580.109
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,62
|536.041.324
|% -0,48
|
|GRTRK
|28,02
|934.016.183
|% -9,96
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4966
|19,5006
|% 0,16
|
|Euro
|21,5051
|21,5130
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,5111
|24,6340
|% 0,33
|
|Frank
|21,7579
|21,8889
|% -0,71
|
|Riyal
|5,1839
|5,2099
|% 0,06
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.039
|-11,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.492
|4.577
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.274
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|1,25
|