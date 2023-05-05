***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2023 09:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147094
BIST
12:004.429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -55,07
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0019,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 72,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 72,5000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0021,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:0016,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,09
|Açılış
|: 16,24
|
|Önceki Kapanış
|: 16,33
|
16,39
En Düşük
16,23
BIST En Aktif Hisseler11:58
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.336.664
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.094.667
|% -9,96
|
|PAMEL
|149,00
|50.828.718
|% -8,02
|
|GESAN
|51,90
|249.909.920
|% -7,16
|
|EUPWR
|72,20
|1.047.710.581
|% -7,14
|
|EMKEL
|6,00
|42.655.936
|% -6,83
|
|EUPWR
|72,20
|1.047.710.581
|% -7,14
|
|THYAO
|126,70
|948.725.128
|% -0,78
|
|GRTRK
|28,02
|934.094.667
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,62
|711.441.201
|% -5,71
|
|KOZAL
|16,61
|538.268.208
|% -0,54
|
|EKGYO
|5,40
|270.258.891
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,30
|387.731.311
|% -0,43
|
|ISCTR
|10,84
|406.027.821
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,61
|538.268.208
|% -0,54
|
|GRTRK
|28,02
|934.094.667
|% -9,96
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4947
|19,4990
|% 0,15
|
|Euro
|21,5090
|21,5266
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5098
|24,6327
|% 0,33
|
|Frank
|21,7775
|21,9087
|% -0,62
|
|Riyal
|5,1836
|5,2096
|% 0,05
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.574
|-55,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|1,31
|