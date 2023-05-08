***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2023 14:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147970
BIST
16:104.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 96,98
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.498
En Düşük
4.374
16:1019,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1021,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0361
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:101.268,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.268,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:10
|BURCE
|75,40
|48.326.174
|% 9,99
|
|BURVA
|33,04
|32.703.395
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|118.042.438
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|152.549.207
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.762.189
|% -9,94
|
|LIDER
|65,50
|38.308.417
|% -8,96
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,05
|1.960.010.249
|% 4,69
|
|THYAO
|128,40
|1.811.380.191
|% 2,31
|
|EREGL
|30,42
|1.416.333.191
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,42
|1.191.877.291
|% 7,23
|
|EUPWR
|67,50
|1.179.669.172
|% -3,57
|
|KRDMD
|14,05
|1.960.010.249
|% 4,69
|
|EKGYO
|5,40
|650.806.176
|% 2,27
|
|ISCTR
|11,42
|1.191.877.291
|% 7,23
|
|YKBNK
|9,68
|648.229.458
|% 5,22
|
|KOZAL
|16,35
|1.091.530.418
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4959
|19,5064
|% -0,04
|
|Euro
|21,5254
|21,5362
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5906
|24,7139
|% 0,06
|
|Frank
|21,8468
|21,9784
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1850
|5,2110
|% -0,06
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.023
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,49
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.542
|4.614
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.293
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,75
|76,75
|1,45
|
Seans Raporu
16:10
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16:25SAFKR
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16:24UFUK
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16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, YKBNK, KRDMD
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 27 artarak (% 2.08 ) 4, 035
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16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, PAMEL, BURVA, DAGHL, BRLSM, BURCE, OSMEN