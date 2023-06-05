***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2023 08:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155928
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
0
En Yüksek
0
18:0521,1688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2121
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2721
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.320,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.320,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|61,45
|120.545.353
|% 8,47
|
|TLMAN
|58,40
|11.334.422
|% 6,18
|
|OTTO
|139,00
|2.201.547
|% 4,51
|
|KLNMA
|12,83
|787.921
|% 4,31
|
|SNKRN
|25,50
|389.102
|% 4,08
|
|MARKA
|10,14
|4.317.996
|% -9,95
|
|ULAS
|13,50
|3.351.314
|% -7,15
|
|UFUK
|49,00
|944.643
|% -1,92
|
|EDIP
|7,47
|43.727.391
|% -0,66
|
|QNBFL
|84,50
|150.162
|% -0,59
|
|THYAO
|154,50
|7.041.367.897
|% 2,93
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|SASA
|58,00
|3.533.386.271
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|2.094.684.484
|% 1,37
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 0,00
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,1220
|21,1688
|% 1,01
|
|Euro
|22,6533
|22,7293
|% 1,21
|
|Sterlin
|26,1579
|26,2891
|% 0,59
|
|Frank
|23,1354
|23,2748
|% 0,73
|
|Riyal
|5,6231
|5,6513
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-5,94
|
|Altın Gr.
|1.321
|1.321
|7,72
|
|Cumhuriyet
|8.961
|9.096
|-69,00
|
|Tam
|8.911
|9.143
|-136,67
|
|Yarım
|4.384
|4.484
|-82,00
|
|Çeyrek
|2.199
|2.255
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|0,01
|
|B. Petrol
|77,19
|77,19
|1,06
|