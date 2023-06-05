***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2023 13:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156012
BIST
14:195.307
En Düşük
|Değişim
|: 3,76%
|| 192,09
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.307
14:1921,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2557
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1922,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3412
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:191.324,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.324,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SASA
|63,80
|2.969.316.881
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.139.668
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|26.143.080
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|367.101.259
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,20
|51.496.245
|% -5,01
|
|GMTAS
|12,38
|46.275.171
|% -4,25
|
|THYAO
|158,40
|6.607.725.974
|% 5,53
|
|AKBNK
|17,96
|3.234.142.723
|% 2,34
|
|SASA
|63,80
|2.969.316.881
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,65
|2.947.443.275
|% 6,27
|
|YKBNK
|11,82
|2.447.136.929
|% 2,34
|
|YKBNK
|11,82
|2.447.136.929
|% 2,34
|
|AKBNK
|17,96
|3.234.142.723
|% 2,34
|
|EKGYO
|7,37
|1.097.846.719
|% 0,96
|
|ISCTR
|12,48
|1.717.917.521
|% 1,79
|
|SKBNK
|2,50
|195.569.560
|% 0,81
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2081
|21,2124
|% 1,22
|
|Euro
|22,7555
|22,7984
|% 1,52
|
|Sterlin
|26,2021
|26,3335
|% 0,76
|
|Frank
|23,1946
|23,3343
|% 0,98
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,97
|
|Altın Gr.
|1.326
|1.326
|12,62
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.892
|9.123
|-20,05
|
|Yarım
|4.371
|4.469
|-97,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.241
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,08
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|1,38
|