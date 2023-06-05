***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2023 14:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156032
BIST
17:595.371
En Düşük
|Değişim
|: 5,01%
|| 256,10
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2946
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5215
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 24,22
|Açılış
|: 1.337,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.827.225
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|MARKA
|12,38
|105.738.926
|% 9,95
|
|IMASM
|24,22
|541.018.362
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.445.964
|% -9,96
|
|PAMEL
|170,70
|267.009.521
|% -6,21
|
|GMTAS
|12,45
|73.727.735
|% -3,71
|
|ENSRI
|9,36
|12.376.275
|% -3,70
|
|EKGYO
|7,58
|3.201.967.668
|% 3,84
|
|KOZAL
|23,68
|2.127.759.147
|% 1,63
|
|PGSUS
|522,20
|1.985.628.279
|% 9,00
|
|ASTOR
|56,40
|1.825.422.830
|% 2,08
|
|EUPWR
|94,10
|1.789.415.956
|% 2,45
|
|EKGYO
|7,58
|3.201.967.668
|% 3,84
|
|KLGYO
|2,60
|267.570.461
|% 9,70
|
|KATMR
|1,41
|139.863.335
|% 2,92
|
|KOZAL
|23,68
|2.127.759.147
|% 1,63
|
|VAKBN
|10,03
|851.503.995
|% 1,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2455
|21,2513
|% 1,41
|
|Euro
|22,8736
|22,9787
|% 2,32
|
|Sterlin
|26,2848
|26,4166
|% 1,08
|
|Frank
|23,3508
|23,4915
|% 1,66
|
|Riyal
|5,6483
|5,6767
|% 1,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|8,40
|
|Altın Gr.
|1.336
|1.336
|23,02
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.398
|4.508
|-58,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,05
|0,10
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,65
|
Seans Raporu
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