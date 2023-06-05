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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.06.2023 15:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156034


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BIST USD EURO ALTIN
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En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 63,80 3.057.848.887 % 10,00  
SNICA 26,40 69.816.733 % 10,00  
BRSAN 229,00 445.021.363 % 9,99  
BFREN 4.227,30 77.892.625 % 9,99  
POLHO 11,01 102.527.052 % 9,99  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 21,2455 21,2513 % 1,41  
Euro 22,8736 22,9787 % 2,32  
Sterlin 26,2650 26,3967 % 1,00  
Frank 23,3445 23,4851 % 1,64  
Riyal 5,6469 5,6753 % 1,37  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 9,49  
Altın Gr. 1.337 1.337 24,08  
Cumhuriyet 9.017 9.154 58,00  
Tam 8.968 9.201 57,72  
Yarım 4.401 4.512 -54,00  
Çeyrek 2.207 2.263 -27,00  
Gümüş.Ons 23,55 23,57 -0,06  
Gümüş Gr. 16,04 16,05 0,11  
B. Petrol 77,01 77,01 0,88  
Seans Raporu 17:59
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