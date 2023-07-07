***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2023 11:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167020
BIST
'
13:176.169
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 27,87
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:1726,0355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0373
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0051
13:1728,3952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0287
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:171.604,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.604,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:15
|SKTAS
|3,68
|15.485.662
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|IZINV
|32,38
|13.726.444
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.882.987
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.464.750
|% 9,98
|
|MACKO
|90,10
|210.380.504
|% -7,11
|
|IHAAS
|30,96
|109.319.142
|% -7,03
|
|ULUSE
|174,20
|104.575.886
|% -4,55
|
|DERHL
|7,13
|16.261.289
|% -3,65
|
|PETUN
|60,40
|18.312.864
|% -3,59
|
|ASTOR
|81,20
|4.397.387.387
|% 4,30
|
|THYAO
|216,20
|3.314.643.869
|% -0,18
|
|EREGL
|38,86
|2.570.489.821
|% 1,20
|
|TUPRS
|89,50
|2.156.313.451
|% 1,65
|
|SISE
|46,68
|1.788.537.552
|% -0,04
|
|EKGYO
|8,12
|1.784.371.419
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,02
|998.380.015
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,16
|1.612.658.942
|% 4,32
|
|EREGL
|38,86
|2.570.489.821
|% 1,20
|
|ZOREN
|3,53
|215.798.195
|% -1,12
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0233
|26,0287
|% -0,17
|
|Euro
|28,3230
|28,3352
|% -0,31
|
|Sterlin
|33,1168
|33,2828
|% -0,04
|
|Frank
|28,9657
|29,1402
|% -0,17
|
|Riyal
|6,9238
|6,9585
|% -0,12
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|3,25
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.379
|10.609
|-57,00
|
|Yarım
|5.198
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.664
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|0,36
|