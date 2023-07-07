***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2023 11:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167116
BIST
'
13:186.171
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 29,78
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:1826,0355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0373
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0051
13:1828,3952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0287
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:181.603,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.603,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:18
|SKTAS
|3,68
|15.605.069
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|IZINV
|32,38
|13.726.444
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.882.987
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.545.542
|% 9,98
|
|IHAAS
|31,00
|110.786.365
|% -6,91
|
|MACKO
|90,40
|212.231.727
|% -6,80
|
|PCILT
|29,30
|37.171.790
|% -4,99
|
|ULUSE
|174,00
|105.211.440
|% -4,66
|
|PETUN
|60,30
|18.667.249
|% -3,75
|
|ASTOR
|81,35
|4.464.294.445
|% 4,50
|
|THYAO
|216,40
|3.376.576.007
|% -0,09
|
|EREGL
|38,90
|2.608.404.313
|% 1,30
|
|TUPRS
|89,75
|2.190.842.424
|% 1,93
|
|SISE
|46,68
|1.863.195.407
|% -0,04
|
|EKGYO
|8,12
|1.819.509.312
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,05
|1.015.155.056
|% 0,23
|
|KRDMD
|24,10
|1.641.696.478
|% 4,06
|
|EREGL
|38,90
|2.608.404.313
|% 1,30
|
|ZOREN
|3,53
|218.359.134
|% -1,12
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0231
|26,0355
|% -0,14
|
|Euro
|28,3013
|28,3952
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,0745
|33,2404
|% -0,17
|
|Frank
|28,9323
|29,1066
|% -0,29
|
|Riyal
|6,9166
|6,9513
|% -0,22
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.606
|3,04
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.375
|10.602
|-64,00
|
|Yarım
|5.196
|5.325
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,01
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,84
|76,84
|0,34
|