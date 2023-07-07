***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2023 12:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167123
BIST
'
13:196.173
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 32,32
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:1926,0204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0524
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0051
13:1928,3370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0869
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:191.603,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.603,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:19
|SKTAS
|3,68
|15.605.069
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|IZINV
|32,38
|13.726.444
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.882.987
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.545.542
|% 9,98
|
|IHAAS
|31,00
|110.786.365
|% -6,91
|
|MACKO
|90,40
|212.231.727
|% -6,80
|
|PCILT
|29,30
|37.171.790
|% -4,99
|
|ULUSE
|174,00
|105.211.440
|% -4,66
|
|PETUN
|60,30
|18.667.249
|% -3,75
|
|ASTOR
|81,35
|4.464.294.445
|% 4,50
|
|EKGYO
|8,12
|1.819.509.312
|% 2,27
|
|EUPWR
|103,00
|1.220.001.419
|% 8,94
|
|GESAN
|64,15
|1.074.813.905
|% 4,91
|
|ALFAS
|452,90
|995.031.119
|% 4,52
|
|EKGYO
|8,12
|1.819.509.312
|% 2,27
|
|ODAS
|8,34
|480.847.414
|% -0,95
|
|ASTOR
|81,35
|4.464.294.445
|% 4,50
|
|PSGYO
|7,43
|370.696.143
|% 2,06
|
|AHGAZ
|8,84
|314.275.180
|% 5,62
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0144
|26,0204
|% -0,20
|
|Euro
|28,3140
|28,3370
|% -0,31
|
|Sterlin
|33,0924
|33,2584
|% -0,11
|
|Frank
|28,9418
|29,1162
|% -0,26
|
|Riyal
|6,9192
|6,9539
|% -0,18
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.606
|3,04
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.375
|10.602
|-64,00
|
|Yarım
|5.196
|5.325
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,02
|19,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,84
|76,84
|0,34
|