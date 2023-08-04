***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 17:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180892
BIST
'
17:477.393
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 171,74
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4726,9841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0373
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4729,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2602
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:471.685,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.685,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:46
|RNPOL
|23,10
|74.421.683
|% 10,00
|
|YYLGD
|39,82
|489.946.377
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.363.390.888
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.603.257
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.374.788
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.457.025
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.595.132
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.617.307
|% -9,94
|
|CVKMD
|317,60
|993.872.658
|% -8,84
|
|THYAO
|249,90
|13.051.592.959
|% 6,34
|
|ASTOR
|111,90
|5.867.712.110
|% -1,15
|
|EREGL
|40,96
|4.980.355.099
|% 1,39
|
|KONTR
|247,40
|4.636.245.386
|% -1,71
|
|YKBNK
|14,40
|4.330.318.718
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,88
|4.086.330.684
|% 0,23
|
|YKBNK
|14,40
|4.330.318.718
|% 2,42
|
|ISCTR
|16,01
|4.072.571.130
|% 4,23
|
|CEMAS
|3,26
|559.867.602
|% 4,49
|
|SKBNK
|3,09
|507.261.384
|% 1,31
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9702
|26,9898
|% 0,16
|
|Euro
|29,7517
|29,7741
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,3513
|34,5236
|% 0,58
|
|Frank
|30,8645
|31,0504
|% 0,51
|
|Riyal
|7,1734
|7,2094
|% 0,13
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.686
|9,38
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.993
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.501
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,50
|0,07
|
|B. Petrol
|85,67
|85,67
|0,53
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG